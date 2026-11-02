"Приехал, чтобы разобраться": Буданов прибыл на место инцидента в Петропавловской Борщаговке

Ситуация в Петропавловской Борщаговке привлекла внимание ОП. На место конфликта лично прибыл глава ОП Кирилл Буданов.

Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

Что известно о приезде Буданова?

Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку, где продолжаются столкновения вокруг частного дома. Инцидент уже привлек внимание Офиса Президента.

Дело будет находиться под надзором ГБР, Генпрокуратуры и других правоохранительных структур,

– заявил он.

Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку: смотрите видео

Также сообщается, что на место прибыло спецподразделение КОРД. Правоохранителям и военному командованию поручили выяснить все обстоятельства происшествия и предоставить общественности информацию о результатах проверки.

Впоследствии стало известно, что Буданов пообщался с подростком 2011 года рождения, который оказался в подвале здания. По предварительной информации, ребенка могли перекинуть через забор на территорию дома.

Напомним, конфликт возник вокруг частного дома, где, по сообщениям, могли находиться военнослужащие Национальной гвардии. На фоне сложившейся ситуации собрались люди, требующие освободить тех, кто находится внутри.

Впоследствии ситуация обострилась: сообщалось о запуске дымовых шашек, повреждении ограждения и разбитых окнах. Журналистка, работающая на месте, также сообщала о выстрелах.

Ранее в Офисе военного омбудсмена заявили, что все военнослужащие якобы находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. Ведомство проверяет обстоятельства инцидента.

В то же время командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что на объекте находились военнослужащие, в частности те, кто самовольно покинул воинские части.

Четверо военных нуждались в медицинской помощи, поэтому их доставили в медицинский центр Нацгвардии. По его словам, еще 18 военнослужащих, которых он видел в помещении, чувствовали себя нормально и могли звонить родным.