Путин вряд ли доживет до конца войны, – Буданов о перевороте в России

Мятеж против Путина является одним из вероятных сценариев окончания войны, что может означать победу для Украины. Начальник Главного управления разведки оценил, насколько возможен переворот в Кремле.

Руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью западным медиа заявил, что Украина победит в этой войне уже в следующем году. Кроме того, он ответил на вопрос журналиста о том, что ждет Владимира Путина после неизбежного триумфа Вооруженных Сил.

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Путин не переживет войну

Не стоит сомневаться в том, что украинская армия скоро вернет территории Украины к границам 1991 года. Однако "жаль", что, вероятнее всего, российский диктатор уже не застанет этих времен.

Вряд ли он (Путин – 24 канал) выживет. Сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену,

– сказал Буданов.

Следует отметить, что начальник разведки отказался называть имена тех, кто мог бы поднять мятеж против Путина и прийти ему на замену.

Верить россиянам не стоит

Смена власти в России не будет означать окончания войны и признания государством-террористом совершаемых военных преступлений. Однако в любом случае "отстранение" нынешнего кремлевского диктатора от власти будет приятным бонусом для украинцев.

Украинская история свидетельствует, что россияне готовы нас убивать и уничтожать, независимо от того, при власти ли Петр I, Сталин или Путин. В частности, Кирилл Буданов убежден, что верить врагу нельзя ни в коем случае.

Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним стоит какой-то хороший человек, но кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано,

– подчеркнул начальник ГУР.

Буданов о "грязной" бомбе

Руководитель украинской разведки также прокомментировал фейк министра обороны России Шойгу о "грязной" бомбе. Он отрицает, что Украина готовит оружие массового поражения и призвал не верить российской пропаганде.

Напомним, Кремль запустил очередной бред о том, что Киев собирает в Черновцах аналог ядерной бомбы. Однако следует понимать, что Россия сама может что-то такое разрабатывать и обвинить в этом Украину.

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