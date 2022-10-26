В интервью CNN начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов ответил на вопросы журналиста об использовании Украиной "грязной бомбы". Глава разведки заверил, что эти слухи неправдивы и воспринимаются им, как некая шутка.

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Буданов заверил, что Украина не разрабатывает "грязную бомбу"

Недавно Россия начала активно распространять фейк о том, что Украина якобы готовится использовать "грязную бомбу", чтобы дискредитировать Россию. Это очередной вброс российской пропаганды, чтобы отбелить репутацию России в глазах мирового сообщества и отвести их взгляд от реальных событий.

Кирилл Буданов рассказал журналисту Нику Робертсону, что заявления о "грязной бомбе" абсурдны и фейковы. Призвал миссию МАГАТЭ приехать в Украину и убедиться, что российские утверждения – ложь.

Мы абсолютно поддерживаем визит миссии МАГАТЭ и ждем их. Мы ждем, когда они посетят все ядерные объекты,

– сказал Буданов.

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Страшилки от России о "грязной бомбе": что нужно знать

Россия сообщила Совбезу ООН, что Украина готовит провокации с использованием "грязной бомбы". Президент Украины считает, что такие вбросы россиян могут свидетельствовать лишь о том, что страна-агрессор пытается заранее оправдать свои преступления.

Впоследствии министр обороны России провел пропагандистский марафон. Он "выразил свою обеспокоенность" министрам обороны Франции, Турции и Великобритании. Сергей Шойгу нагло оболгал Украину перед иностранными коллегами.

Однако Франция, Турция и Великобритания не повели себя на такие провокации. Оказалось, что сказочник из Шойгу не слишком убедительный.

США еще раз предупредили Россию, что будет, если она нанесет ядерный удар по Украине. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что последствия за использование Россией "грязной бомбы" будут серьезными и безапелляционными.



Что такое "грязная бомба" и как от нее уберечься / Инфографика 24 канала

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