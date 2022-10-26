В інтерв'ю CNN начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов відповів на запитання журналіста стосовно використання Україною "брудної бомби". Глава розвідки запевнив, що ці чутки неправдиві та сприймаються ним, як якийсь жарт.

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Буданов запевнив, що Україна не розробляє "брудну бомбу"

Нещодавно Росія почала активно поширювати фейк про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу", щоб дискредитувати Росію. Це черговий вкид російської пропаганди, щоб "відбілити" репутацію Росії в очах світової спільноти й відвести їхній погляд від реальних подій.

Кирило Буданов розповів журналісту Ніку Робертсону, що заяви про "брудну бомбу" абсурдні й фейкові. Натомість закликав місію МАГАТЕ приїхати в Україну і переконатися, що російські твердження – брехня.

Ми абсолютно підтримуємо візит місії МАГАТЕ і чекаємо на них. Ми чекаємо, коли вони відвідають всі ядерні об'єкти",

– сказав Буданов.

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Страшилки від Росії про "брудну бомбу": що варто знати

Росія повідомила Радбезу ООН, що Україна готує провокації з використанням "брудної бомби". Президент України вважає, що такі вкиди росіян можуть свідчити лише про те, що країна-агресорка намагається наперед виправдати власні злочини.

Згодом міністр оборони Росії провів пропагандистський марафон. Він "висловив свої занепокоєння" міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Сергій Шойгу нахабно оббрехав Україну перед іноземними колегами.

Однак Франція, Туреччина та Велика Британія не повелися на такі провокації. Виявилося, що казкар з Шойгу не надто переконливий.

США вкотре попередили Росію, що буде, якщо вона завдасть ядерний удар по Україні. Речник Державного департаменту США Нед Прайс наголосив, що наслідки за використання Росією "брудної бомби" будуть серйозними та безапеляційними.



Що таке "брудна бомба" та як від неї вберегтися / Інфографіка 24 каналу

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