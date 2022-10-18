Или еще жив Путин: Буданов рассказал, когда мир узнает правду о российском диктаторе

Кирилл Буданов подтвердил информацию о том, что весной у Путина были большие проблемы со здоровьем. По словам главы разведки, мир узнает правду о российском диктаторе только после смены власти.

Соответствующую информацию Кирилл Буданов 18 октября рассказал в интервью. По данным генерал-майора, есть два сценария трансфера власти .

К лету все это должно завершиться, – глава разведки уверен в выходе ВСУ на рубеже 1991 года.

Буданов рассказал о состоянии Путина

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины прокомментировал слухи о том, что Владимир Путин может находиться в коме, а вместо него "лицом" работают двойники.

По данным главы ГУР, это вопрос, на который он сейчас не ответит до конца.

То, что у него были очень значительные проблемы со здоровьем весной это я вам подтверждает. Жив ли он сейчас? Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер власти в России,

– заявил Буданов.

Генерал-майор также отметил, что, возможно, только после трансфера власти мы сможем узнать правду.

"Если он погиб, то когда это было, или если жив еще, то как он кончит свою жизнь", – объяснил Кирилл Буданов.

Также глава Главного управления разведки пояснил, что проигрыш России – это конец.

У Путина есть двойники

Следует вспомнить, что Кирилл Буданов в начале октября рассказывал, что двойники у Владимира Путина есть и они совершенно разные. В частности, там напомнили, что Путин серьезно заболел. Однако это, подчеркивают в ведомстве, уже давно не секрет для широкой общественности.

Картинка, скажем так, уши, разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться,

– подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что Путин "научился" появляться практически в одно и то же время в разных местах. Подробнее о двойниках российского диктатора читайте по ссылке .

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