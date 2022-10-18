Відповідну інформацію Кирило Буданов розповів 18 жовтня у інтерв'ю. За даними генерал-майора, є два сценарії трансферу влади.

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Буданов розповів про стан Путіна

Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України прокоментував чутки про те, що Владімір Путін може бути в комі, а замість нього "обличчям" працюють двійники.

За даними глави ГУР, це питання, на яке він зараз не дасть відповіді до кінця.

Те, що у нього були дуже значні проблеми зі здоров'ям навесні, це я вам підтверджу. Чи живий він зараз? Давайте дочекаємось того моменту, коли пройде трансфер влади в Росії,

– заявив Буданов.

Генерал-майор також зауважив, що можливо тільки після трансферу влади ми зможемо дізнатись правду.

"Якщо він загинув, то коли це було, або якщо живий ще, то як він закінчить своє життя", – пояснив Кирило Буданов.

Також очільник Головного управління розвідки пояснив, що програш Росії – це кінець.

У Путіна є двійники

Варто пригадати, що Кирило Буданов на початку жовтня розповідав, що двійники у Владіміра Путіна є і вони абсолютно різні. Зокрема, там пригадали, що Путін серйозно захворів. Проте це, наголошують у відомстві, вже давно не є секретом для широкого загалу.

Картинка, скажімо так, вуха, різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися,

– підкреслив Буданов.

Він також додав, що Путін "навчився" з'являтися практично в один і той же час у різних місцях. Детальніше про двійників російського диктатора читайте за посиланням.

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