Буданов назвал наиболее вероятный сценарий завершения войны в Украине

Украина готова прекратить боевые действия в любой момент. Но она никогда не пойдет на ультимативные условия россиян.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью журналисту LTV.

Как Буданов видит завершение войны в Украине?

Буданов подчеркнул, что Украина хочет завершения войны на приемлемых условиях, а не на основе российских ультиматумов.

Генерал считает, что наиболее реалистичным сценарием является прекращение боевых действий по фактической линии фронта, которая будет существовать на момент договоренностей при условии получения Украиной реальных гарантий безопасности.

При этом Киев не должен признавать юридически оккупированные украинские территории российскими. "Такого не будет, и никто не будет этого делать", – уточнил руководитель Офиса президента.

Заметим, что Россия продолжает исключать идею остановки боевых действий на линии столкновения.

В Кремле заявляют, что согласятся на прекращение огня только при выводе ВСУ с четырех частично оккупированных территорий – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что 5 – 6 сентября спецпредставители Дональда Трампа посетили Москву и Киев, возобновив мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Ожидается, что трехсторонняя встреча с участием России, Украины и США состоится уже осенью. На ней стороны намерены обсудить вопросы энергетики, экспорта зерна и обмена пленными