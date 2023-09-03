"Усидеть на двух стульях": Буданов объяснил, за кого Китай в войне России против Украины

Китаю не выгодно поражение России в войне против Украины. В то же время Пекин поддерживает территориальную целостность Украины.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, какая позиция у Китая относительно войны России против Украины. По его словам, "Китай всегда в игре".

Смотрите также Надо сыграть на опережение: Китай может передумать принимать Путина у себя

Буданов заявил, что Китаю не выгоден проигрыш России

В то же время он подчеркнул, что у Пекина на европейское восприятие мира, поскольку Китай – "это самобытная культура в полном смысле". Следовательно, Буданов отметил, что логика Китая не всегда ясна нашему населению.

Для Китая именно военный проигрыш России – плохой, мягко говоря,

– утверждает глава разведки.

Он объяснил, что Китай не хочет остаться в большой "стратегической игре" один на один с их, как Пекин считает, противниками.

"Вместе с тем они (китайцы – 24 Канал) абсолютно откровенно и прямо заявили, что они выступают за поддержку территориальной целостности Украины", – подчеркнул Буданов.

По словам главы разведки, Китаю нужна такая конфигурация, при которой Россия не испытывает открытый проигрыш, чтобы не остаться один на один со своими проблемами, и для них желательно было бы, чтобы при этом Украина вернула свой суверенитет.

В конце концов Буданов добавил, что то, что Китай заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины, – это уже очень много.

"В Китае официальные высказывания – это не как у нас "я так сказал, потому что я так думал, а завтра я как-то иначе думаю". Нет", – резюмировал Буданов.

Что известно о позиции Китая относительно войны в Украине