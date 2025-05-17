Во время переговоров в Стамбуле украинская и российская стороны при участии турецких посредников договорились провести масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в субботу, 17 мая, раскрыл некоторые детали относительно этого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Когда произойдет обмен

Руководитель ГУР МО прокомментировал предстоящий масштабный обмен пленными между Россией и Украиной – самый большой с момента начала полномасштабной войны.

Надеюсь, это произойдет на следующей неделе… Кого сможем забрать – будем забирать, и так же отдавать,

– заявил Буданов.

По его словам, разведка уже прорабатывает списки пленников для обмена. Он также отметил, что не видит особых проблем, чтобы подобный обмен стал реальностью.