К слову, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате "1000 на 1000" в ближайшее время. По его словам, Киеву уже известна дата, однако пока ее не будут озвучивать.
Буданов рассказал, когда состоится масштабный обмен пленными "1000 на 1000"
- Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000" во время переговоров в Стамбуле с участием турецких посредников.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов надеется, что обмен состоится на следующей неделе; разведка уже обрабатывает списки пленных.
Во время переговоров в Стамбуле украинская и российская стороны при участии турецких посредников договорились провести масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в субботу, 17 мая, раскрыл некоторые детали относительно этого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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Когда произойдет обмен
Руководитель ГУР МО прокомментировал предстоящий масштабный обмен пленными между Россией и Украиной – самый большой с момента начала полномасштабной войны.
Надеюсь, это произойдет на следующей неделе… Кого сможем забрать – будем забирать, и так же отдавать,
– заявил Буданов.
По его словам, разведка уже прорабатывает списки пленников для обмена. Он также отметил, что не видит особых проблем, чтобы подобный обмен стал реальностью.