У Буданова есть секретная суперсила: прогнозы главы разведки сбываются с большой точностью

Многие из предсказаний главы Главного управления разведки оправдались. На этот раз Кирилл Буданов предположил, когда может закончиться война.

Уже больше 8 месяцев украинская армия героически противостоит врагу, не давая ему захватывать новые территории. У многих назрел вопрос, когда вооруженные силы окончательно уничтожат захватчиков – на это ответил глава ГУР Буданов.

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Когда Украина победит в войне

Следует отметить, что руководитель украинской разведки довольно редко дает публичные прогнозы. Однако, если это происходит, то не нужно сомневаться в том, что они полностью или частично вскоре осуществятся. Многие его предсказания уже стали реальностью.

Буданов уверен, что война закончится в 2023 году выходом Украины на границы 1991 года. Перед тем полностью оправдались следующие его предположения:

незадолго до войны глава ГУР заявлял, что оккупанты будут наступать не только на Донетчине;

в марте он сказал, что Россия попытается сделать гуманитарный и демографический кризис в Украине;

переломный момент будет на фронте в августе – что и произошло, потому что именно тогда началось контрнаступление ВСУ;

украинская армия освободит остров Змеиный;

протестных настроений среди россиян не будет.

В режиме "ожидания" сейчас прогнозы о том, когда мы освободим все свои территории, закончится ли большинство активных боевых действий до конца 2022 года и удастся ли сделать России в Украине тотальное отключение света. Кстати, Глава ГУР уверен, что нет.



Правдивые прогнозы Буданова / Инфографика Comments & Facts

Какой будет тактика россиян

Руководитель разведки не только анализирует ситуацию с украинской стороны, но и предполагает, как будет вести себя враг. По его словам, сейчас оккупанты будут пытаться удержать те территории, которые они смогли захватить, и будут пробовать хоть как-то продвинуться на Донецком направлении.

Никакой из стратегических задач, которую ставили перед собой россияне, они не достигли. Поэтому надеяться, что им удастся это сделать в ближайшее время – бессмысленно.

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