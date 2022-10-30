У Буданова есть секретная суперсила: прогнозы главы разведки сбываются с большой точностью
Источник:Comments & Facts
Многие из предсказаний главы Главного управления разведки оправдались. На этот раз Кирилл Буданов предположил, когда может закончиться война.
Уже больше 8 месяцев украинская армия героически противостоит врагу, не давая ему захватывать новые территории. У многих назрел вопрос, когда вооруженные силы окончательно уничтожат захватчиков – на это ответил глава ГУР Буданов.
Читайте также Россия получит иранские баллистические ракеты уже в ноябре, – Буданов
Когда Украина победит в войне
Следует отметить, что руководитель украинской разведки довольно редко дает публичные прогнозы. Однако, если это происходит, то не нужно сомневаться в том, что они полностью или частично вскоре осуществятся. Многие его предсказания уже стали реальностью.
Буданов уверен, что война закончится в 2023 году выходом Украины на границы 1991 года. Перед тем полностью оправдались следующие его предположения:
- незадолго до войны глава ГУР заявлял, что оккупанты будут наступать не только на Донетчине;
- в марте он сказал, что Россия попытается сделать гуманитарный и демографический кризис в Украине;
- переломный момент будет на фронте в августе – что и произошло, потому что именно тогда началось контрнаступление ВСУ;
- украинская армия освободит остров Змеиный;
- протестных настроений среди россиян не будет.
В режиме "ожидания" сейчас прогнозы о том, когда мы освободим все свои территории, закончится ли большинство активных боевых действий до конца 2022 года и удастся ли сделать России в Украине тотальное отключение света. Кстати, Глава ГУР уверен, что нет.
Правдивые прогнозы Буданова / Инфографика Comments & Facts
Какой будет тактика россиян
Руководитель разведки не только анализирует ситуацию с украинской стороны, но и предполагает, как будет вести себя враг. По его словам, сейчас оккупанты будут пытаться удержать те территории, которые они смогли захватить, и будут пробовать хоть как-то продвинуться на Донецком направлении.
Никакой из стратегических задач, которую ставили перед собой россияне, они не достигли. Поэтому надеяться, что им удастся это сделать в ближайшее время – бессмысленно.
Достойно внимания – Буданов спрогнозировал, когда ВСУ освободят Херсон: смотрите видео