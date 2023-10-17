Сходили с женой в магазин и заселились в ГУР: Буданов рассказал о ночи перед вторжением России

Накануне полномасштабного вторжения России Кирилл Буданов заселился с супругой в здание Главного управления разведки. Он вспомнил, как 23 февраля 2022 они вместе ходили в магазин.

Об этом руководитель Главного управления разведки рассказал в подкасте. Буданов также припомнил, как разговаривал с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком 24 февраля.

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Буданов вспомнил день перед вторжением

Руководитель разведки говорит, что россияне постоянно переносили дату полномасштабного вторжения. По словам Буданова, за последние две недели до 24 февраля 2022 года в Кремле постоянно оттягивали на день или два начало нападения. Впрочем, окончательную информацию о нападении разведка получила 23 февраля 2022 около 14:30.

Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно. Это было доведено до первого лица государства. Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте, к 4 утра уже не так много оставалось времени,

– рассказал Буданов.

Он также напомнил, что 23 февраля вместе с женой уже заселился в здание ГУР. По словам Буданова, вечером они вместе сходили в продуктовый магазин на Петровке.

"Мы вечером сходили в магазин на Петровке, продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал", – вспоминает он.

Около 03:30 Буданову позвонил по телефону Ермак. Руководитель ОП надеялся, что россияне не будут нападать, впрочем, глава разведки не питал иллюзий относительно российских оккупантов. Тогда Буданов ответил Ермаку, что "давайте надеяться", однако он был уверен, что полномасштабная война все же начнется.

Глава разведки подчеркнул, что для него было важно, чтобы информация о нападении России оказалась правдивой.

Для меня, вы еще понимать, это ведь тоже вызов был. Потому что если бы я как руководитель спецслужбы дал неправильный доклад, это позор был бы для меня. Реально где-то в 4:20 уже начало прилетать, потому что ракеты были уже в воздухе, некоторое время они летели. Ну все, я выдохнул. Теперь нужно начинать работать над следующим вопросом,

– поделился Буданов.

Буданов рассказал, как встретил брата Ермака при неожиданных обстоятельствах

В интервью, вышедшем несколько дней назад, Буданов рассказал, как встретил брата Андрея Ермака Дениса. По его словам, они встретились в первые дни полномасштабного вторжения во время обороны Киева.

"Я видел его во время первых дней обороны Киева, он работал в Ирпене со снайперской винтовкой. Я был очень удивлен его видеть, зная, кто он", – сказал Буданов.

Он также подчеркнул, что его не любят в медиа и часто отмечают негативные моменты, в то время положительные – остаются без внимания.