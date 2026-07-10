В комментарии журналистам глава Офиса президента объяснил особенность этой литургии, сообщает 24 Канал.

Смотрите также: Кабмин выбрал место для создания украинского Пантеона

Что происходит в Киево-Печерской Лавре?

По словам Буданова, сегодня в Лавре все молятся за Украину, за президента, за народ. По мнению чиновника, украинцы выстоят в войне против агрессора, поскольку являются избранным Богом народом.

Величайшая православная святыня – здесь, в Киеве. Она стоит уже более тысячи лет и переживет нас всех. Украинцы – избранный Богом народ, поэтому мы выстоим. Именно отсюда пошло все православие, и никто не сможет этого изменить, как бы ни старался,

– подчеркнул чиновник.

Буданов рассказал о богослужении в Лавре 10 июля: смотрите видео

Напомним, что 15 июня Россия атаковала Лавру дроном. Больше всего пострадала верхушка Успенского собора. Беспилотник, который нанес удар по собору, был оснащен зажигательной смесью. Это был целенаправленный удар с целью уничтожить святыню.

По данным генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", ущерб уже превышает 500 миллионов гривен.

К слову, 28 июня Владимир Зеленский торжественно открыл бюст Ивана Мазепы на территории святыни. Тогда президент заявил о восстановлении исторической справедливости и анонсировал памятник гетману в центре Киева.