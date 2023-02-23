Разрабатывает концепции разделения Украины: Буданов рассказал, какую роль сейчас играет Медведчук в России

Экс-нардеп от запрещенной ОПЗЖ Виктор Медведчук находится в России. Там он пытается навязать себя как суперэксперта по украинскому вопросу.

Об этом сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, Медведчук пытается возвратиться в обойму активных деятелей со стороны России.

К теме Медведчук хочет вернуть депутатский мандат: как отреагировали в Верховной Раде

Какую роль сейчас играет Медведчук в России

Медведчук пытается навязать себя как суперэксперта по украинскому вопросу и вернуться в обойму активных деятелей со стороны России,

– рассказал Буданов.

Также Медведчук сейчас пытается разрабатывать концепции решения вопросов с Украиной.

"Работает большой командой, это все его знакомые, которые в разное время бежали с территории Украины в Россию. Например, есть такой господин Ермолаев. Он действительно не глупый человек. Однако может ли он создать что-то, не говорю положительное или отрицательное, а что-то реальное? Вот вопрос именно в этом", – отметил глава разведки.

По словам Буданова, Медведчук вместе с людьми, которых он хочет показать как суперэкспертов по вопросам Украины, пытается производить разные концепции разделения нашего государства. В России к нему прислушиваются, потому что с пониманием Украины у них плохо.

Они цепляются за любую соломинку. Им нужна хоть какая-то надежда: давайте слушать – вон человек, возможно, разумные мысли выскажет. Не буду называть фамилии, но определенная категория из администрации президента России прислушивается к его мыслям. Он не командует там, это не так. Но прислушиваются,

– добавил глава ГУР.

Медведчук жалуется на лишение украинского гражданства