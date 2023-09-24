Буданов рассказал о жене-офицере полиции, кандидатской и не занятом посте министра обороны

Глава ГУР МО дал очередное интервью. В нем глава украинской разведки рассказал о своей жене-офицере полиции, назвал тему кандидатской работы, а также отреагировал на то, что не стал министром обороны.

Журналисты спросили у Кирилла Буданова о безопасности. Оно и не удивительно, ведь для российских захватчиков глава ГУР МО – тот, от кого бы они мечтали избавиться, но это им не под силу.

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Жена – офицер полиции

Глава ГУР МО еще раз отметил, что живет со своей женой в своем офисе. Он добавил, что для них это "совершенно нормально".

Она живет со мной с момента февральского вторжения. И она самая офицер полиции. На самом деле, она профессор в нашей национальной полицейской академии. Она преподает юридическую психологию. Для нее это не проблема, как это могло бы быть для кого-то другого,

– отметил он.

Понятно, что есть еще один вопрос, который интересует многих. Речь идет о том, что Кириллу Буданову прочили должность министра обороны Украины. Его спросили, не разочарован ли он тем, что не стал главой оборонного ведомства.

Глава ГУР МО утвердительно отметил, что совершенно не разочарован этим. Навстречу полетел вопрос, хотел ли он эту должность.

Нет, я люблю свою нынешнюю работу,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Не обошлось без вопросов, связанных с его обучением в Острожской академии. Глава ГУР МО отметил, что пишет там диссертацию. На вопрос о ее теме Кирилл Буданов заявил: "Глобальное взаимодействие между спецслужбами во всем мире, как они взаимодействуют и как влияют на внутреннюю политику".

Кирилла Буданова спросили, собирается ли он написать книгу после войны. Он улыбнулся и ответил, что сначала планирует дописать диссертацию. Говорит, что у него, согласно календарному плану, есть на это два года.

В другом интервью Кирилл Буданов подчеркнул, что скоро придет время расплаты. По словам главы ГУР МО, у россиян через несколько лет иссякнут запасы оружия. Он также отметил, что единственное очевидное преимущество врага сейчас в численности личного состава.