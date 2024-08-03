Почему Буданов называет свою канарейку Людмилу "детектором", и какая особая задача у кота Гюнтера

В приемной главы Главного управления разведки Украины устроен настоящий "живой уголок". Там живут кот Гюнтер, канарейка Людмила и старожил, лягушка по имени Петр.

По словам Кирилла Буданова, каждое из животных имеет свое особое значение.

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Маленькие друзья Буданова

Так, в кабинете главы разведки гуляет кот Гюнтер Второй. С его предшественником – Гюнтером Первым – произошла беда. Он попал в ДТП прямо на территории ГУР. Гюнтер Второй – это его прямой потомок. Он также выполняет спецзадание.

Кототерапия, отмечает Буданов, спасает его посетителей, а это военные и политики тоже.

Люди очень часто приходят сюда с тяжелым сердцем. Они сидят накрученные. Пока они ожидают приема, к ним подходит кот, и половина проблем исчезает.

Кроме кота, у Буданова живет канарейка Людмила. Ее военный называет своим "детектором". Канарейки, говорит он, максимально реагируют на ядовитые вещества, лучше чем любые приборы.

Самый известный носитель секретов ГУР – лягушонок Петр. Ему уже 17 лет. "Он пенсионер почетный. При среднем возрасте 5-7 лет - это очень много", – заметил генерал.

К слову, Кирилл Буданов заявил, что над уничтожением Крымского моста ведется работа. И это может произойти уже в этом году.