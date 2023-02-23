Экспериментальный пуск ракеты: в ГУР объяснили прилеты по Киеву 14 января без тревоги
Источник:"Украинская правда"
14 января в нескольких районах Киева зафиксировали прилеты ракет. Однако тревоги на тот момент в столице не было.
Сигнал тревоги включился только после того, как ракеты уже прилетели. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подробнее рассказал об этом ударе.
Важно В Воздушных силах рассказали, откуда Россия атаковала Киев ракетами и почему их сложно уничтожать
Новые детали прилетов по Киеву 14 января
По словам Буданова, это был экспериментальный запуск ракеты.
Насколько я помню – это 48Н6ДМ пусковой С300 (ракета, имеющая дальность поражения целей до 250 километров и скорость 2,5 километра в секунду)
– отметил глава разведки.
Эти ракеты стояли в Брянской области и это был один из первых зафиксированных подобных опытных пусков. Буданов подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день таких пусков не может быть много.
"Это проблема России – они так же, как и многие другие постсоветские страны, не могут производить в достаточных объемах образцы вооружения. Искусственные экземпляры – пожалуйста. А вот серию – тяжело", – добавил глава ГУР.
Ракетная атака Киева 14 января: все, что известно
- Утром 14 января в Киеве и области прогремели несколько взрывов. Уже со временем объявили воздушную тревогу.
- КГВА сообщила, что оккупанты попали в объект инфраструктуры.
- В Голосеевском районе Киева на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате этого вспыхнул пожар. Пострадавших нет.
- В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину.