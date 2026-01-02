Был на своем месте, – политолог о вероятном назначении Буданова на должность руководителя ОП
- Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента Украины, отмечая его опыт в развитии Сил обороны и переговорах.
- Должность главы ОПУ стала вакантной после увольнения Андрея Ермака в ноябре 2025 года из-за обысков, связанные с расследованием коррупции в сфере энергетики.
Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента Украины. Также он попросил его подготовить стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.
Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу свое отношение к такому назначению. По его словам, Кирилл Буданов хорошо работал именно в ГУР.
Смотрите также В нашу жизнь вернутся "политика", выборы и распри: каким 2026 год может стать для Украины – прогноз 24 Канала
О новом назначении Буданова
По мнению политолога, глава ОПУ – это не та должность на которую стоит назначать очень заметную политическую фигуру. Украинцы хотели увидеть движение к трансформации политической системы.
Кто то я такой, чтобы кому-то давать совет. Президент Украины отвечает за управленческие решения, но, мне кажется, что Кирилл Буданов в должности главы ГУР был на своем месте,
– отметил Максим Несвитайлов.
К слову, на этой должности Буданов отвечал за ряд успешных операций. Не так давно он побывал на передовых позициях спецназовцев в Запорожской области. Перед тем посещал Купянск, где проходила операция Украины.
Что известно о возможном назначении Буданова
- Владимир Зеленский 2 января опубликовал совместное фото с Кириллом Будановым и сообщил, что предложил его возглавить ОПУ. Он отметил, что Буданов имеет опыт в развитии Сил обороны и в переговорах.
- К тому же Зеленский сказал, что новый руководитель Офиса Президента должен обновить вместе с СНБО и другими руководителями дальнейшие шаги работы и стратегические основы обороны. Сейчас продолжаются формальные процедуры для его назначения.
- Напомним, должность председателя ОПУ была вакантной после увольнения Андрея Ермака в ноябре 2025 года. Это произошло после обысков на его рабочем месте, которые связаны с расследованием коррупции в сфере энергетики. После этого Ермак написал заявление об увольнении.