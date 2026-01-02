Был на своем месте, – политолог о вероятном назначении Буданова на должность руководителя ОП

Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента Украины. Также он попросил его подготовить стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу свое отношение к такому назначению. По его словам, Кирилл Буданов хорошо работал именно в ГУР.

О новом назначении Буданова

По мнению политолога, глава ОПУ – это не та должность на которую стоит назначать очень заметную политическую фигуру. Украинцы хотели увидеть движение к трансформации политической системы.

Кто то я такой, чтобы кому-то давать совет. Президент Украины отвечает за управленческие решения, но, мне кажется, что Кирилл Буданов в должности главы ГУР был на своем месте,

– отметил Максим Несвитайлов.

К слову, на этой должности Буданов отвечал за ряд успешных операций. Не так давно он побывал на передовых позициях спецназовцев в Запорожской области. Перед тем посещал Купянск, где проходила операция Украины.

Что известно о возможном назначении Буданова