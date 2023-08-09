В Черном море сейчас очень неблагоприятная ситуация для российского флота из-за активности Украины. Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала отметил, что в Черном море есть и территориальные воды Болгарии.

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Главная причина поездки Буданова

Из Болгарии часто доносятся неоднозначные мнения о необходимости окончания войны и переговоров. Однако при этом Болгария продолжает помогать Украине. Недавно Киеву бесплатно передали 100 БТРов.

Кирилл Буданов рассказал, что в Болгарии также наращивают производство боеприпасов, которые сейчас нужны Украине.

Болгария важна в данный момент, потому что это Черное море. Думаю, поездка Буданова связана с нашей активностью там. Мы серьезно нацелены прервать любое корабельное сообщение россиян с Босфором.

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

В этом случае разговор с Софией важен, ведь в Черном море есть и их территориальные воды.

Страна-парадокс

В то же время в Болгарии интересная ситуация, связанная с отношением к России. У них есть определенная историческая и эмоциональная тяга к Москве. При этом помогают власти Украины в войне против России.

"В Болгарии есть определенный парадокс. Там народ больше пророссийский. Ненависть к россиянам там самая маленькая из всего Евросоюза. Президент Болгарии также пророссийский. Но там антироссийское, прозападное правительство", – отметил политтехнолог.

Связано это может быть с тем, что власти понимают важность пребывания Болгарии в Евросоюзе. Для этого им следует соблюдать соответствующие правила и требования. Это и обусловило избрание в большинстве своем пророссийским обществом именно западно-ориентированной власти.

Интересно заметить, что в Грузии все фактически наоборот – антироссийское население и пророссийские власти.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения Болгария тайно помогала Украине В частности, весной 2022 поставки из Софии могли составлять до 30% всех боеприпасов и до 40% дизельного горючего, которые тогда поступили ВСУ.

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