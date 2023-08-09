У Чорному морі зараз дуже несприятлива ситуація для російського флоту через активність України. Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зауважив, що у Чорному морі є й територіальні води Болгарії.

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Головна причина поїздки Буданова

З Болгарії часто долинають неоднозначні думки про необхідність закінчення війни та перемовин. Однак при цьому Болгарія продовжує допомагати Україні. Нещодавно Києву безплатно передали 100 БТРів.

Кирило Буданов розповів, що у Болгарії також нарощують виробництво боєприпасів, які зараз потрібні Україні.

Болгарія важлива в моменті, тому що це Чорне море. Думаю, поїздка Буданова пов'язана з нашою активністю там. Ми серйозно націлені перервати будь-яке корабельне сполучення росіян з Босфором,

– наголосив Михайло Шейтельман.

В цьому випадку розмова із Софією є важливою, адже в Чорному морі є і їхні територіальні води.

Країна-парадокс

Водночас у Болгарії цікава ситуація, пов'язана зі ставленням до Росії. В них є певна історична та емоційна тяглість до Москви. При цьому допомагає влада Україні у війні проти Росії.

"В Болгарії є певний парадокс. Там народ більше проросійський. Ненависть до росіян там найменша з усього Євросоюзу. Президент Болгарії також є проросійським. Але там антиросійський, прозахідний уряд", – зауважив політтехнолог.

Пов'язано це може бути з тим, що влада розуміє важливість перебування Болгарії в Євросоюзі. Для цього їм потрібно дотримуватись відповідних правил та вимог. Це й зумовило обрання здебільшого проросійським суспільством саме західноорієнтованої влади.

Цікаво зауважити, що в Грузії все фактично навпаки – антиросійське населення та проросійська влада.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення Болгарія таємно допомагала Україні Зокрема, навесні 2022 року поставки з Софії могли становити до 30% усіх боєприпасів і до 40% дизельного пального, які тоді надійшли ЗСУ.

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