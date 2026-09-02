Буданов впервые прокомментировал перестрелку между ГУР и СБУ в Киеве

В Киеве произошла вооруженная стычка с участием сотрудников ГУР и СБУ. Глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые прокомментировал этот инцидент.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Как Буданов прокомментировал стрельбу?

Генерал отметил, что дело уже расследуют ГБР и ОГП. Он подчеркнул, что сейчас важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование.

Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы,

– заявил Кирилл Буданов.

Следует заметить, что, по данным "Украинской правды", ранения в результате столкновения получили трое бойцов ГУР. Издание со ссылкой на источники также не исключает связь инцидента с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русский добровольческий корпус" Степана Каплунова.

Что говорят в СБУ?

В Службе заявили, что стрельба в Киеве произошла во время обыска в рамках дела о теракте, к которому, по данным следствия, причастна ФСБ России. В ходе следственных действий вооруженная группа пыталась помешать правоохранителям и заблокировала их автомобили.

Для прекращения сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа", которое применило оружие. Нападавших задержали. Впоследствии выяснилось, что задержанные входят в одно из подразделений Сил обороны Украины. Речь, очевидно, идет о подразделении ГУР. У них изъяли оружие и документы.

Отметим и то, что на Березняках, где произошла перестрелка, перекрыли движение по улице Шумского. Поэтому произошли некоторые изменения в движении общественного транспорта.