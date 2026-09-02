Про це він сказав у коментарі для "РБК-Україна".

Як Буданов прокоментував стрілянину?

Генерал зазначив, що справу вже розслідують ДБР та ОГП. Він наголосив, що наразі важливо забезпечити ретельне й неупереджене розслідування.

Ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази,

– висловися Кирило Буданов.

Слід зауважити, що, за даними "Української правди" поранення внаслідок сутички отримали троє бійців ГУР. Видання з посиланням на джерела також не відкидає зв'язок інциденту зі зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російський добровольчий корпус" Степана Каплунова.

Що кажуть в СБУ?

У Службі заявили, що стрілянина в Києві сталася під час обшуку в межах справи про теракт, до якого, за даними слідства, причетна ФСБ Росії. Під час слідчих дій озброєна група намагалася перешкодити правоохоронцям і заблокувала їхні автомобілі.

Для припинення опору залучили спецпідрозділ "Альфа", який застосував зброю. Нападників затримали. Згодом з'ясувалося, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. Йдеться, вочевидь, про підрозділ ГУР. У них вилучили зброю та документи.

Зазначимо й те, що на Березняках, де сталася перестрілка, перекрили рух вулицею Шумського. Через це відбулися деякі зміни в русі громадського транспорту.