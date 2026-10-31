"Не благотворительность, а инвестиция": Буданов провел переговоры с сенаторами США

31 октября Кирилл Буданов провел видеоконференцию с американскими сенаторами, посвященную ситуации на войне. Основными темами стали системы раннего предупреждения об воздушных угрозах, переговоры и будущие гарантии безопасности.

Как сообщил Кирилл Буданов на своем официальном телеграм-канале, переговоры прошли с председателем Комитета Сената США по вооруженным силам Роджером Викером и членом Комитета Сената по разведке Майклом Беннеттом.

Что известно о переговорах

В ходе встречи американские сенаторы подняли вопрос о вызовах, связанных с противостоянием российской агрессии на нынешнем этапе. Стороны подробно остановились на приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия в сфере обороны.

Оценивая усиление ударов России по украинским тыловым городам, Кирилл Буданов подчеркнул, что российские обстрелы гражданской и критической инфраструктуры являются систематическим террором. По его словам, подобные атаки лишены какой-либо военной целесообразности и принципиально не меняют обстановку на передовой.

В то же время он подчеркнул, что Украина остро нуждается в помощи Вашингтона в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах. Это оборудование жизненно необходимо для эффективной защиты мирного населения в зимний период.

Особое внимание участники беседы уделили усилиям Вашингтона по организации переговорного процесса. Буданов отметил, что для достижения результатов необходимо создать надлежащие условия, поэтому Киев ожидает ощутимого прогресса в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров.

Кроме того, Буданов подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для Украины. Любое урегулирование или прекращение боевых действий без реальных механизмов безопасности не обеспечит устойчивого мира, поэтому совместная разработка эффективной архитектуры безопасности является ключевым приоритетом государства.

Соответствующие договоренности следует рассматривать не как одностороннюю благотворительность, а как прагматичную инвестицию США в укрепление оборонного потенциала и собственную безопасность,

– подытожил Буданов.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, Украина, США и Россия договорились провести встречу переговорных групп в трехстороннем формате. Владимир Зеленский уже отверг нейтральный статус и сокращение украинской армии.