Руководитель ГУР назвал давней мечтой россиян их желание прорваться на Приднестровье. И дал оценку, насколько это реально.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова.

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Реален ли прорыв России на Приднестровье?

По словам главы ГУР, сейчас это нереалистично. А выборы в Молдове не скажутся на желании россиян пробить коридор в Приднестровье.

То, что Россия хочет иметь большее влияние в Молдове, чем сейчас, – это очевидно для всех. Она уже пытается делать это и будет делать в дальнейшем. Что из этого получится – увидим, мы же тоже не сидим на месте. До выборов осталось несколько месяцев,

– сказал Буданов.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября 2025 года. Санду уже предупредила, что россияне планируют вмешаться в них. В частности, конце июля Молдова заблокировала приложение в конце июля HaiTV, появившееся "под выборы" и показывающее запрещенные российские каналы.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал Financial Times, что Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье, на границе с Одесской областью.