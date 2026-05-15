"Иначе страна просто рухнет": Буданов сделал заявление о продлении мобилизации

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине должна продолжаться, ведь другого пути наша страна сейчас не имеет.

Об этом Буданов сказал в новом интервью для The Times.

Что Буданов говорит о мобилизации?

Кирилл Буданов заметил, что украинцы, которые надеются на изменение подхода к мобилизации, будут разочарованы.

Он объяснил, что набор добровольцев не может обеспечить потребности армии в необходимом количестве.

Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами,

– добавил руководитель ОП.

Буданов также пообещал бороться с "эксцессами" со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео, в частности случаями жестокого обращения с мобилизованными.

В то же время он отметил, что мобилизация должна продолжаться, поскольку Украина ведет "жесточайшую полномасштабную, тотальную войну", в которой участвуют миллионные группировки.

Другого пути нет. Иначе страна просто рухнет,

– подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, в СМИ регулярно появляются новости о конфликтах между военными ТЦК и гражданскими. На днях Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил, что количество обращений относительно вероятных нарушений прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза.

По его словам, сейчас зафиксировано 6 тысяч обращений граждан, в которых говорится о применении силы, использование балаклав и другие инциденты.

На фоне увеличения нарушений Дмитрий Лубинец предложил создать рабочую группу на уровне Министерства обороны с участием парламента и уполномоченного по правам человека для наработки изменений, ведь, по его мнению, граждане должны чувствовать себя в безопасности в учреждениях ТЦК и СП.

Важно! Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в разговоре с 24 Каналом также отметил, что в Украине система мобилизации и рекрутинга работает не так эффективно как хотелось бы. По его словам, те, кого задержали и кто не имеет возможности "откупиться", фактически попадают в армию без альтернативы. Военный также предложил провести аудит руководства ТЦК и их заместителей, проверять их на полиграфе, а также усилить возможности антикоррупционных органов.

Как планируют изменить процесс мобилизации и работу ТЦК?

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации".

По словам авторов инициативы, вместо нынешней модели ТЦК должны работать в формате сервисных центров – консультировать граждан, помогать с документами и предоставлять разъяснения по мобилизации.

Также законопроект предусматривает развитие электронного кабинета военнообязанного, где можно будет проверять свой статус, информацию об отсрочке, резерв или пригодность к службе. Кроме этого, предлагается ввести электронные повестки: их планируют отправлять через цифровые каналы с фиксацией получения в системе.

На этот документ отреагировал в частности член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он заявил, что законопроект является личной инициативой одного из депутатов и не имеет поддержки профильного комитета или Министерства обороны.