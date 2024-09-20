"Самое трудное только начинается": в Будапеште готовятся к пику наводнения и установили дамбы до 9 метров

В Будапеште готовятся к пику страшного наводнения, который ожидается в субботу, 21 сентября. В наиболее уязвимых местах спасатели уже установили дамбы до 9 метров, а жителей венгерской столицы предупредили, что самый тяжелый период только начинается.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке мэр Будапешта Гергей Корачонь. Он также опубликовал фотографию венгерского парламента, который, к слову, уже подтоплен из-за наводнения.

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Будапешт готовится к ухудшению ситуации

Мэр Будапешта Гергей Корачонь заявил, что сейчас для венгерской столицы начинается самый сложный период наводнения на Дунае. Пик стихийного бедствия ожидается в субботу, 21 сентября.

Будапешт готов к пику, но самое трудное начинается сейчас,

– написал мэр Корачонь.

Сейчас город максимально подготовили к приходу большой воды. В необходимых местах построили временные дамбы высотой до 9 метров. Также спасатели подготовили тысячи мешков с песком.

Справка. Согласно прогнозам, Дунай достигнет максимума в Будапеште в субботу, 21 сентября, на уровне 837 сантиметров. Ожидается, что уровень воды начнет падать с середины следующей недели. Синоптики прогнозируют, что уже на следующей неделе вода отойдет от затопленных причалов и набережных.

Спецслужбы также постоянно патрулируют наиболее уязвимые места. Из-за наводнения ограничили работу метро, но ситуация остается контролируемой.

Ранее вода подтопила здание венгерского парламента. Это здание считается главной достопримечательностью Будапешта.