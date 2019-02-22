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      Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон Об образовании: появилась реакция МИД

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      Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон Об образовании: появилась реакция МИД Украины
      Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон Об образовании: появилась реакция МИД Украины / lgt.su

      Министерство иностранных дел Украины отметило, что манипулирование Будапешта и дальнейшие требования Венгрии по изменению украинского образовательного закона являются недопустимыми.

      На высказывания венгерских чиновников о том, что Украина сейчас имеет правительство, которое топчет права меньшинств и которое приняло "полуфашистский" закон Об образовании" ответили в МИД Украины.

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      Пресс-служба напомнила, что принятый Закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской Комиссии, а ее рекомендации находятся в стадии выполнения.

      Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания,
      – говорится в заявлении.

      В МИД подчеркнули, что Киев сейчас ведет диалог с партнерами через избранных народами этих стран представителей и ожидает такого же уважения к выбору украинского народа. "В Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией", – добавили в пресс-службе.


      Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?
      Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, принятый Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.
      Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона Об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.
      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.
      Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула. Венгерские консульства прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств на Закарпатье и в Киеве.

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      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Венгрия Законодательство Образование
      Источник: 24 канал
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