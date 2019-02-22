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      В Украине приняли "полуфашистский" закон об образовании, – власти Венгрии

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      В Украине приняли "полуфашистский" закон об образовании, – власти Венгрии
      В Украине приняли "полуфашистский" закон об образовании, – власти Венгрии / 5.ua

      Официальный Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.

      Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает пресс-служба правительства.

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      "Украина сейчас имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло "полуфашистский" закон об образовании", – сказал он.

      Гуйяш добавил, что Венгрия продолжает внесение изменений в законодательство.

      Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, Гуйяш сказал, что "искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней".

      Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. По словам министра, Венгрия может разблокировать свое вето на заседание, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

      Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?
      Конфликт между Украиной и Венгрией продолжается уже больше года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

      Официальный Будапешт увидел нарушения прав венгерского меньшинства в норме закона об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.

      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.

      Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула. Венгерские консульства прекратили и не будут восстанавливать процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Образование
      Источник: 24 канал
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