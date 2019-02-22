В Україні прийняли "напівфашистський" закон про освіту, – влада Угорщини

Офіційний Будапешт вважає "напівфашистським" український закон про освіту і продовжує наполягати на внесенні змін.

Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє прес-служба уряду.

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"Україна зараз має уряд, який топче права меншин, який прийняв "напівфашистський" закон про освіту", – сказав він.

Гуйяш додав, що Угорщина продовжує внесення змін в законодавство.

Відповідаючи на питання щодо президентських виборів в Україні, Гуйяш сказав, що "щиро сподівається, що Угорщина зможе достукатися до нової адміністрації, оскільки вони не змогли спілкуватися з нинішньою".

Напередодні, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта неможливі. Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить надалі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. За словами міністра, Угорщина може розблокувати своє вето на засідання, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.