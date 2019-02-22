11:14
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори-хабарники України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      В Україні прийняли "напівфашистський" закон про освіту, – влада Угорщини

      671 Читать новость на русском
      В Україні прийняли "напівфашистський" закон про освіту, – влада Угорщини
      В Україні прийняли "напівфашистський" закон про освіту, – влада Угорщини / 5.ua

      Офіційний Будапешт вважає "напівфашистським" український закон про освіту і продовжує наполягати на внесенні змін.

      Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє прес-служба уряду.

      Читайте також: В Угорщині різко зросло число проваджень проти українців: відома причина

      "Україна зараз має уряд, який топче права меншин, який прийняв "напівфашистський" закон про освіту", – сказав він.

      Гуйяш додав, що Угорщина продовжує внесення змін в законодавство.

      Відповідаючи на питання щодо президентських виборів в Україні, Гуйяш сказав, що "щиро сподівається, що Угорщина зможе достукатися до нової адміністрації, оскільки вони не змогли спілкуватися з нинішньою".

      Напередодні, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта неможливі. Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить надалі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. За словами міністра, Угорщина може розблокувати своє вето на засідання, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.

      Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.

      Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

      blog_ava
      Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
      сьогодні
      55204
      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Освіта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      сьогодні , 10:33 Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      Віталій Шабунін 450
      Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео
      сьогодні , 09:52 Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео
      995
      Покарання за підкуп виборців можуть посилити: кінець "гречки"?
      сьогодні , 10:01 Покарання за підкуп виборців можуть посилити: кінець "гречки"?
      Ольга Бродська 158
      Это Hitman: за кого воюет на Донбассе гражданин Молдовы и что означает "тот самый палец"
      сьогодні , 08:40 Это Hitman: за кого воюет на Донбассе гражданин Молдовы и что означает "тот самый палец"
      Ольга Омельянчук 1080
      Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та план на вибори від Росії
      сьогодні , 08:01 Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та план на вибори від Росії
      2547
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук