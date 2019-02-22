Будапешт вважає "напівфашистським" український закон про освіту: з'явилася реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України наголосило, що маніпулювання Будапешта і подальші вимоги Угорщини щодо зміни українського освітнього закону є неприпустимими.

На висловлювання угорських посадовців про те, що Україна зараз має уряд, який топче права меншин та який прийняв "напівфашистський" закон про освіту" відповіли в МЗС України.

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Прес-служба нагадала, що ухвалений Закон України "Про освіту" пройшов експертизу Венеціанської Комісії, а її рекомендації перебувають у стадії виконання.

Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як "напівфашистський закон", як і фактами щодо його змісту,

– йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Київ наразі веде діалог з партнерами через обраних народами цих країн представників і очікує такої ж поваги до вибору українського народу. "В Україні ні уряд, ні суспільство не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною", – додали у прес-службі.

Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.