20:24
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Будапешт вважає "напівфашистським" український закон про освіту: з'явилася реакція МЗС

      192 Читать новость на русском
      Будапешт вважає "напівфашистським" український закон про освіту: з'явилася реакція МЗС України
      Будапешт вважає "напівфашистським" український закон про освіту: з'явилася реакція МЗС України / lgt.su

      Міністерство закордонних справ України наголосило, що маніпулювання Будапешта і подальші вимоги Угорщини щодо зміни українського освітнього закону є неприпустимими.

      На висловлювання угорських посадовців про те, що Україна зараз має уряд, який топче права меншин та який прийняв "напівфашистський" закон про освіту" відповіли в МЗС України.

      Читайте також: В Угорщині різко зросло число проваджень проти українців: відома причина

      Прес-служба нагадала, що ухвалений Закон України "Про освіту" пройшов експертизу Венеціанської Комісії, а її рекомендації перебувають у стадії виконання.

      Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як "напівфашистський закон", як і фактами щодо його змісту,
      – йдеться у заяві.

      У МЗС наголосили, що Київ наразі веде діалог з партнерами через обраних народами цих країн представників і очікує такої ж поваги до вибору українського народу. "В Україні ні уряд, ні суспільство не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною", – додали у прес-службі.

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.

      Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.

      Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві. 

      blog_ava
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала
      сьогодні
      6470
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Угорщина Законодавство Освіта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      сьогодні , 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур 21
      За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      сьогодні , 19:30 За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      93
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      сьогодні , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 572
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала
      сьогодні , 19:00 Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала
      Юлія Гілей 6470
      Підсумки тижня: смерть Лагерфельда, самотня Гага і представник України на Євробаченні
      сьогодні , 18:35 Підсумки тижня: смерть Лагерфельда, самотня Гага і представник України на Євробаченні
      470
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук