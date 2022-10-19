Россияне внезапно заговорили о Будапештском меморандуме: Арестович расшифровал их заявления

В МИД России начали обвинять Украину в невыполнении условий Будапештского меморандума. Однако никакой конкретики они вообще не предоставили. Судя по всему, так оккупанты реагируют на ядерные учения НАТО.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на стриме с Марком Фейгиным, передает 24 канал. Забавно, что ранее в России регулярно отмечали, что не обращают внимания на Будапештский меморандум, который является всего лишь "бумажкой". Также в России подчеркнули, что никогда не угрожали Украине применением ядерного оружия.

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По мнению Арестовича, российские оккупанты так отреагировали на недавно начавшиеся ядерные учения НАТО.

Они издали это, потому что начались ядерные учения НАТО. МИД теперь говорят, что никогда бы такого не делали. Потому что российские военные прикинули перспективы ядерного противостояния. И сказали где-то на своем Совбезе, что не стоит махать ядерной бомбой, потому что не потянут конфликт,

– считает Арестович.

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Арестович обратил внимание на заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана относительно использования ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ответят на любое использование Россией "ядерца".

Попытка использовать такое оружие против Украины завершится крушением для России. От армии практически ничего не остается.

Давайте напомним МИД России, что только в первые сутки США даже без НАТО смогут выпустить 11 тысяч ракет "Томагавк". Это простое, обычное конвенционное оружие, которое летит точнее, чем "Искандеры", "Калибры". Там ничего не останется. Думаю, что в русском Генштабе это понимают. Люди анонсируют непростые решения по Херсону и намерены бороться с НАТО. Потому и такое заявление от МИД вышло,

– отметил Арестович.

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Добавим, Арестович допустил, когда Вооруженные Силы Украины смогут отвоевать Херсон и все правобережья региона. По его мнению, оккупанты не смогут удержать город под своим контролем. ВСУ способны отвоевать его еще осенью.

"Самое позднее полутора месяцев мы отвоюем Херсон. Это сломит моральный дух российских" войск, – заявил Арестович еще 14 октября.

Стоит добавить, что у оккупантов была действительно "жаркая ночь" в Херсонской области. Украинские военные уничтожили два вражеских склада с боеприпасами.