Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович на стрімі з Марком Фейгіном, передає 24 канал. Кумедно, що раніше в Росії регулярно наголошували, що не зважають на Будапештський меморандум, який є всього лиш "папірцем". Також в Росії наголосили, що ніколи не погрожували Україні застосуванням ядерної зброї.

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На думку Арестовича, російські окупанти так відреагували на ядерні навчання НАТО, які нещодавно розпочалися.

Вони видали це, бо почалися ядерні навчання НАТО. МЗС тепер кажуть, що ніколи б такого не робили. Бо російські військові прикинули перспективи ядерного протистояння. І сказали десь на своєму Радбезі, що не варто махати ядерною бомбою, бо не потягнуть конфлікт,

– вважає Арестович.

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Арестович звернув увагу на заяву радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана щодо використання ядерної зброї проти України. Він наголосив, що Сполучені Штати дадуть відповідь на будь-яке використання Росією "ядерки".

Спроба використати таку зброю проти України завершиться катастрофою для Росії. Від армії буквально нічого не залишиться.

Давайте нагадаємо МЗС Росії, що лише за першу добу США навіть без НАТО зможуть випустити 11 тисяч ракет "Томагавк". Це – проста, звичайна конвенційна зброя, яка летить точніше, ніж "Іскандери", "Калібри". Там нічого не залишиться. Думаю, що в російському Генштабі це розуміють. Люди анонсують непрості рішення по Херсону і збираються боротися з НАТО. Тому й така заява від МЗС вийшла,

– зазначив Арестович.

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Додамо, Арестович припустив, коли Збройні Сили України зможуть відвоювати Херсон та все правобережжя регіону. На його думку, окупанти не зможуть втримати місто під своїм контролем. ЗСУ здатні відвоювати його ще восени.

"Найпізніше за півтора місяця ми відвоюємо Херсон. Це зламає моральний дух російських" військ, – заявив Арестович ще 14 жовтня.

Варто додати, що в окупантів була дійсно "спекотна ніч" на Херсонщині. Українські військові знищили два ворожі склади з боєприпасами.