Украина могла получить больше: в чем главные ошибки Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашему государству не стоило отдавать ядерное оружие в обмен на Будапештский меморандум, ведь это было абсолютно безответственное решение. История с подписанием этого документа достаточно сложная.

Есть целый ряд условий и причин, которые подтолкнули Украину к тому, чтобы согласиться на такой формат, однако наше государство могло получить от партнеров значительно больше гарантий. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.

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Сложная история

Тарас Жовтенко отметил, что геополитические реалии начала 90-х были совсем другими от тех реалий, от которых мы отталкиваемся сейчас. Однако есть вопрос, использовала ли в этой ситуации Украина все обстоятельства по максимуму.

С одной стороны, Будапештский меморандум стал прямым следствием геополитической неопределенности США, которые очень испугались распада Советского Союза. Американцы волновались за ядерный арсенал, который будет оставаться в постсоветских республиках.

Эти фантомные геополитические страхи американцев были главным мотиватором того, чтобы застраховать себя по максимуму и нейтрализовать, так сказать, эти потенциальные горячие точки, которые для себя американцы рисовали. Я не говорю, что они были правы, но это факт тогдашней геополитической реальности, с которым мы, к сожалению, ничего тогда сделать не могли,

– пояснил эксперт по международной безопасности.

Однако, с другой стороны, Украина все-таки не использовала этот страх американцев. С такой подачей наше государство могло получить гораздо больше, чем просто меморандум. Проблема в Будапештском меморандуме имеет несколько важных моментов.

Прежде всего меморандум как международно-правовой документ – это не международное соглашение, а лишь декларация общих намерений, которая даже не является юридически обязывающей для тех сторон, которые ее подписывали. У документа нет обязательной части об ответственности сторон, если они не придерживаются тех обязательств, которые они на себя взяли в контексте меморандума.

Вторая проблема заключается в том, что действительно можно было говорить о том, чтобы определенные виды ядерного оружия Украина могла оставить. Конечно, наличие стратегического ядерного оружия с дальностью от 5,5 тысяч километров и более было бы трудно объяснить американцам. Однако можно было рассматривать наличие тактического ядерного оружия и средства доставки с дальностью до 5,5 тысяч километров.

Хотя в США действительно было убеждение, что из постсоветских республик стоит максимально устранить ядерное оружие, потому что в одной точке – у России его якобы будет легче контролировать. Но вопрос в том, что это ядерное оружие можно было обменивать не на обычный меморандум.

Можно было бы говорить, например, о членстве в НАТО как гарантию безопасности, как то, что ядерный зонтик над нами останется, но не будет красной кнопки,

– предположил Жовтенко.

По его словам, наличие ядерного арсенала – это не тождественная вещь гарантиям безопасности. Ядерные страны также воюют, имеют между собой конфликты. Также есть вопрос, смогла бы Украина правильно разыграть факт наличия ядерного оружия, использовать это как влияние на ситуацию, но при этом не воспользоваться "ядеркой". Однако Украина могла бы попытаться "выбить" для себя гораздо больше бонусов и реальных гарантий безопасности.

Парадокс, но Будапештский меморандум на самом деле действует, и он выполняется. Просто формат его выполнения очень специфический. Там написано, например, что если Украине угрожает какая-то реальная военная угроза, угроза национальной безопасности государства, то страны-гаранты обязаны проводить между собой консультации по поводу этой угрозы. Консультации же периодически происходят,

– подчеркнул он.

Поэтому если формально подходить к оценке этого документа, то он работает. Но устраивает ли Украину такой механизм? Нужно делать правильные выводы и разобраться в том, какие документы в международном праве дают практический результат, а какие не дают, отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы".