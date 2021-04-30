Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать активную борьбу против "Северного потока-2". Поскольку это не только антиукраинский, но и антиевропейский проект.

Новоназначенный глава "Нафтогаза" отметил, что они будут использовать все пути для того, чтобы не позволить достроить российский трубопровод. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 30 апреля.

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Украина будет бороться против "Северного потока-2"

Юрий Витренко подчеркнул, что нужно продолжать работу с США, которые являются глобальным лидером по вопросам безопасности и противодействия России. Ведь их санкции против страны-агрессора существенно помогают в борьбе с "Северным потоком-2".

"Еще мы будем продолжать работу – как раз сейчас открываются новые возможности в Германии, связанные с тем, что ожидаются в ближайшее время выборы (в Бундестаг – 24 канал). Возможна даже кардинальная смена власти. Возможно усиление роли зеленых (партия – 24 канал) в Германии", – сказал глава НАК.

Он добавил, что в свое время встречался в Бундестаге с представителями фракции зеленых, которые уверяли, что они против "Северного потока-2". Поэтому надеется, что смена власти в Германии тоже поможет Украине.

И мы будем активно работать, активно бороться против окончания строительства "Северного потока-2". Как с помощью наших партнеров в США, так и будем пытаться делать снова это в Германии,

– подытожил Юрий Витренко.

Обратите внимание! В компании Nord Stream 2 заявили, что "Северный поток-2" почти достроили – сейчас он готов на 95%. Осталось уложить примерно 121 километр газопровода.

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его восстановили.

В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.

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