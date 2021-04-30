Будем активно бороться против "Северного потока-2", – Витренко
Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать активную борьбу против "Северного потока-2". Поскольку это не только антиукраинский, но и антиевропейский проект.
Источник:24 канал
Новоназначенный глава "Нафтогаза" отметил, что они будут использовать все пути для того, чтобы не позволить достроить российский трубопровод. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 30 апреля.
Читайте также Российское судно начало укладку "Северного потока-2" в водах Дании
Украина будет бороться против "Северного потока-2"
Юрий Витренко подчеркнул, что нужно продолжать работу с США, которые являются глобальным лидером по вопросам безопасности и противодействия России. Ведь их санкции против страны-агрессора существенно помогают в борьбе с "Северным потоком-2".
"Еще мы будем продолжать работу – как раз сейчас открываются новые возможности в Германии, связанные с тем, что ожидаются в ближайшее время выборы (в Бундестаг – 24 канал). Возможна даже кардинальная смена власти. Возможно усиление роли зеленых (партия – 24 канал) в Германии", – сказал глава НАК.
Он добавил, что в свое время встречался в Бундестаге с представителями фракции зеленых, которые уверяли, что они против "Северного потока-2". Поэтому надеется, что смена власти в Германии тоже поможет Украине.
И мы будем активно работать, активно бороться против окончания строительства "Северного потока-2". Как с помощью наших партнеров в США, так и будем пытаться делать снова это в Германии,
– подытожил Юрий Витренко.
Строительство "Северного потока-2": кратко
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его восстановили.
- В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.
К теме США планируют назначить спецпредставителя для борьбы с "Северным потоком-2", – СМИ
Поделиться новостью