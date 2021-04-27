Российское судно начало укладку "Северного потока-2" в водах Дании
Строительство российского газопровода "Северный поток-2" развернулось с новой силой. 27 апреля судно "Академик Черский" и баржа "Фортуна" начали укладку труб.
Источник:Nord Stream 2
В компании-операторе Nord Stream 2 заявили, что судно "Академик Черский" успешно прошло морские испытания.
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Следовательно, 27 апреля судно "Академик Черский" начало укладку труб в водах Дании. Параллельно с этим работает и баржа "Фортуна".
Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями,
– говорится в сообщении.
Заметим, что ранее "Академик Черский" несколько раз приближался к месту строительства трубопровода, однако затем шел в российские воды.
В США планируют создать должность специального представителя, ответственного за международные переговоры по "Северному потоку-2". Его цель – прекратить строительства этого российского газопровода. По словам Кремля, он "будет ездить и всем угрожать".
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