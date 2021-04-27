Російське судно почало укладку "Північного потоку-2" у водах Данії
Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" розгорнулося із новою силою. 27 квітня судно "Академік Черський" та баржа "Фортуна" почали укладання труб.
Джерело:Nord Stream 2
У компанії-операторі Nord Stream 2 заявили, що судно "Академік Черський" успішно пройшло морські випробування.
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Відтак, 27 квітня судно "Академік Черський" почало укладання труб у водах Данії. Паралельно з цим працює і баржа "Фортуна".
Усі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що раніше "Академік Черський" кілька разів наближався до місця будівництва трубопроводу, проте потім йшов в російські води.
У США планують створити посаду спеціального представника, відповідального за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2". Його мета – припинити будівництва цього російського газопроводу. За словами Кремля, він "буде їздити та всім погрожувати".
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