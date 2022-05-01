Будем бороться за каждого воина и гражданского в Мариуполе – Верещук о начале эвакуации

Сейчас идет гуманитарная операция в Мариуполе. За два дня удалось эвакуировать более 100 человек с территории "Азовстали".

Вывозили прежде женщин, детей и пожилых людей. Об этом рассказала вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Защитники Мариуполя показали уникальные кадры эвакуации из "Азовстали"

Бороться за каждого украинца

Министер подчеркнула, как бы ни складывалась военная ситуация вокруг Мариуполя, Украина будет бороться за каждого нашего воина и гражданского, которые остаются в городе.

Она заверила, что гуманитарная операция будет продолжаться, пока не достигнем своих целей – спасения жизней людей.

На "Азовстали" остаются сотни гражданских

В бункерах завода вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Верещук отметила, что ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты.

Предыдущие попытки эвакуации были безуспешными

Многократные попытки эвакуировать гражданских в последние недели не имели успеха. Политик рассказала, что 27 апреля президент Владимир Зеленский встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Тогда и договорились о совместной гуманитарной операции Украины вместе с ООН и Международным Комитетом Красного Креста.

Как происходила эвакуация

В бункерах "Азовстали" вместе с военными находились около 1500 гражданских. Оккупанты постоянно обстреливали завод, что влекло за собой новые разрушения. Людей доставали из-под завалов.

Запасы еды и воды были ограничены. За 2 месяца, что Мариуполь находится в блокаде, люди не могли выйти на улицу, ведь можно было сразу попасть под обстрел.

Спецоперация по эвакуации началась три дня назад. Власти объяснили, что рассказать о ней не могли из соображений безопасности.

Около сотни людей уже направляются в Запорожье. Когда они прибудут на место, власти обещают рассказать детали.

Важно отметить, что кроме гражданских на "Азовстали" находятся раненые бойцы. Их там около 500. Защитникам нечем лечить, поэтому их тоже необходимо забрать как можно быстрее.

Кстати, россияне снова начали бомбить завод сразу после того, как его территорию покинул последний гражданский, которого планировали эвакуировать сегодня.

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