Будем готовиться к следующим раундам переговоров, – Зеленский о возвращении нашей делегации

В новом видеообращении Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 9 марта украинская делегация вернулась с переговоров в Беларуси.

Напомним, что уже третий раунд переговоров Украины и России состоялся накануне, 7 марта, в Беларуси. Как отмечали представители нашей стороны по итогам переговоров, "результатов, которые существенно улучшают ситуацию, нет".

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Украинская делегация уже вернулась в Киев. По словам президента, он готов заслушать их доклад. Зеленский также добавил, что переговоры будут продолжаться.

Будем готовиться к следующим раундам переговоров. Ради Украины, ради мира,

– подчеркнул президент.

В то же время ранее Зеленский признавался, что не ожидает особых результатов от переговоров с агрессором. Однако украинские власти готовы использовать все шансы, чтобы остановить войну.

Утреннее обращение Зеленского 9 марта: смотрите видео

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