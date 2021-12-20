Будем надеяться на лучшее, но готовимся к худшему, – Боррель об агрессии России
Источник:Европейская служба внешних дел
Европа должна быть готова к решительным действиям в сторону России, если та решится напасть на Украину снова. Хотя намерения Кремля еще и не вполне ясны.
В этом уверен высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 19 декабря он выразил свое мнение в блоге.
Также интересно ЕС должен быть неотъемлемой частью дискуссий, – Боррель о предложениях России по гарантиям безопасности
Боррель прокомментировал агрессию России
Намерения России не ясны
Жозеп Боррель, представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, считает, что конечные намерения России по отношению к Украине не ясны. Хотя ясно то, что Россия стремится угрожать Украине и ослаблять ее.
Далее же сценарии могут быть разными.
Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему,
– написал Боррель.
Европа должна быть решительной
Боррель убежден: Европе следует быть готовой к решительным действиям.
Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить планы российского руководства,
– отметил он.
И подчеркнул: "Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить действующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия".
Новости к теме, которые стоит прочитать:
- Из-за российского агрессивного военного наращивания делегация Конгресса США посетила Киев.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что "оружия будет достаточно" для защиты Украины от России.
- Литва готова передать Украине летальное оружие.
Еще год назад Боррель говорил, что Россия не готова к диалогу с Европой: смотрите видео