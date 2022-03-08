Будем в переговорах от Байдена, Макрона, Джонсона, стоящих за спиной Зеленского – Верещук

Ирина Верещук заявила, что в переговорах с Путиным Украина будет представлять интересы всего цивилизованного мира. Ведь сейчас многие мировые лидеры стоят за спиной украинского народа и президента.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий это сказала 8 марта в общении с журналистами 24 канала.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

"Будем на крепких позициях"

Она отметила, что для этого необходима поддержка мира. Ведь полная поддержка народа Украины у президента Владимира Зеленского уже есть.

Если такая поддержка будет, то мы будем от всего цивилизованного мира. От Джозефа Байдена, от Бориса Джонсона, от господина Макрона, от господина Шольца. От всех, кто сегодня стоит за спиной президента Зеленского,

– сказала Верещук.

Она добавила, что все эти мировые лидеры пока не впереди и даже не рядом. "Мы прикрываем их своими телами", – подчеркнула вице-премьер.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!