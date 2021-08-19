Будем прагматичными, – Зеленский о планах на встрече с Меркель и Байденом

Владимир Зеленский на предстоящей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель будет прагматичным. А от Джо Байдена президент хочет получить "честные ответы хотя бы на некоторые вопросы".

О своих планах и ожиданиях от встреч с Меркель и Байденом президент Украины рассказал в обшем для нескольких СМИ интервью.

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Ожидания от встречи с Меркель

Зеленский отметил, что не знал, что перед приездом в Киев Меркель полетит в Москву, чтобы увидеться там с Владимиром Путиным.

Поэтому глава Украины надеется, что канцлер Германии приедет "с каким-то видением, с каким-то общим результатом". В то же время, отметил Зеленский, украинская сторона не рассчитывает на подарки.

Будем снова прагматичными. Но иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный, чем просто ничего не иметь,

– считает президент.

Украинский лидер думает, что у Меркель будет предложение по ситуации с "Северным потоком-2". "Например, какие-то гарантии, которые будет предлагать Россия по сохранению объема газа после 2024 года по украинской трубе", – пояснил он.

Надежды от переговоров с Байденом

Меркель посетит Украину 22 августа. В рамках официального визита она возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Во время встречи с Байденом в конце августа Зеленский хотел бы получить "честные ответы хотя бы на некоторые вопросы".

Безопасность, экономика. И, действительно, у нас большая программа по флоту. И по реновации, перезагрузке экономики страны. Там большая программа на 270 миллиардов долларов,

– отметил президент.

Он уточнил, что это не означает, что Украине нужны подарки от США. "Нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка", – добавил Зеленский.

Также он заявил, что будет говорить с Байденом о "Северном потоке-2".

Зеленский встретится с Байденом 31 августа. Визит украинского президента в Вашингтон будет предусматривать не только встречу делегаций, но и переговоры с глазу на глаз.

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