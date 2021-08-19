Про свої плани та очікування від зустрічей з Меркель та Байденом президент України розповів у спільному для декількох ЗМІ інтерв'ю.
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Очікування від зустрічі з Меркель
Зеленський зазначив, що не знав, що перед приїздом до Києва Меркель полетить до Москви, аби побачитися там з Володимиром Путіним.
Тому глава України сподівається, що канцлерка Німеччини приїде "з якимось баченням, з якимось загальним результатом". Водночас, зазначив Зеленський, українська сторона не розраховує на подарунки.
Будемо знову прагматичними. Але іноді краще мати не дуже хороший результат, але конкретний, ніж просто нічого не мати,
– вважає президент.
Український лідер думає, що у Меркель буде пропозиція про ситуацію щодо "Північного потоку-2". "Наприклад, якісь гарантії, які буде пропонувати Росія по збереженню обсягу газу після 2024 року по українській трубі", – пояснив він.
Сподівання від перемовин з Байденом
Під час зустрічі з Байденом наприкінці серпня Зеленський хотів би отримати "чесні відповіді хоча б на деякі питання".
Безпека, економіка. І дійсно у нас велика програма щодо флоту. І щодо реновації, перезавантаження економіки країни. Там велика програма на 270 мільярдів доларів,
– зазначив президент.
Він уточнив, що це не означає, що Україні потрібні подарунки від США. "Нам треба залучати дешеві гроші й так далі. І підтримка", – додав Зеленський.
Також він заявив, що говоритиме з Байденом про "Північний потік-2".
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