"Будем с Украиной, сколько нужно": в США и Великобритании отреагировали на заявления путина

Владимир путин в новом обращении объявил частичную мобилизацию, заявил о "поддержке" псевдореспублик, а также в очередной раз пригрозил ядерными ударами. США и Великобритания уже отреагировали на циничные заявления главы кремля.

Так, посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсетях ответила на призыв президента россии к "частичной мобилизации", сообщает 24 канал. Она сказала, что подставные "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости и провала россии.

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Дипломат заявила, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказала она.

В то же время посол Великобритании Мелинда Симонс написала в твиттере, что также посмотрела выступление путина. По ее словам, он до сих пор отказывается понять Украину.

"Частная мобилизация и фиктивные референдумы не изменяют этой существенной слабости", – написала она.

Кроме того, бывший посол Великобритании в россии Тони Брентон отметил изданию Sky News, что частичная мобилизация путина является "достаточно значительной эскалацией" войны в Украине.

По его словам, россия до сих пор вела эту войну "с одной рукой, связанной за спиной", они отказались от мобилизации, потому что путин был обеспокоен влиянием на российское общественное мнение.

То, что сейчас объявил путин – это мобилизация, от которой он отказывался с начала войны. Теперь он принял совет своих военных и вернулся к ядерной угрозе в контексте вероятных ядерных угроз со стороны Запада,

– заявил он.

Тони Брентон отметил, что не знает, верит он в это или нет, но, очевидно, это очень значительный шаг в риторике путина.

Бывший дипломат также добавил, что "в глазах российской общественности" то, что до сих пор описывалось как "военная операция", теперь близится к войне.

Циничные заявления путина из нового обращения

В россии – частичная мобилизация. По словам путина, с 21 сентября в россии запустили частичную мобилизацию. В частности, планируется мобилизовать еще 300 тысяч резервистов. Путин заверил, что набранные на службу будут сначала проходить военную подготовку. Мол, только после этого их отправят в воинскую часть. А оттуда, сами понимаем – на фронт.

По словам путина, с 21 сентября в россии запустили частичную мобилизацию. В частности, планируется мобилизовать еще 300 тысяч резервистов. Путин заверил, что набранные на службу будут сначала проходить военную подготовку. Мол, только после этого их отправят в воинскую часть. А оттуда, сами понимаем – на фронт. Путин поддержал псевдореферендумы. По словам диктатора из кремля, он получил просьбу о проведении "волеизъявления". Мол, жители временно оккупированных территорий стремятся присоединиться к россии. Этими словами путин подтвердил, что планирует приложить усилия, чтобы поддержать псевдореферендумы.

По словам диктатора из кремля, он получил просьбу о проведении "волеизъявления". Мол, жители временно оккупированных территорий стремятся присоединиться к россии. Этими словами путин подтвердил, что планирует приложить усилия, чтобы поддержать псевдореферендумы. Не обошлось без циничных заявлений о репрессиях на территории Украины. По словам путина, их в нашем государстве усилили. Соответствующий месседж он озвучил для своего населения, чтобы мотивировать его умирать на "спецоперации", а также поддерживать аннексию.

По словам путина, их в нашем государстве усилили. Соответствующий месседж он озвучил для своего населения, чтобы мотивировать его умирать на "спецоперации", а также поддерживать аннексию. Обвинил Запад в стремлении уничтожить россию. Путин заявил, что основной целью Запада сейчас якобы является ослабление, разъединение, а также уничтожение россии. Как отметил путин, цивилизованный мир кичится тем, что смог в 1991 году расколоть СССР. Поэтому теперь есть шансы поделить россия на множество областей, которые будут враждовать между собой.

Путин заявил, что основной целью Запада сейчас якобы является ослабление, разъединение, а также уничтожение россии. Как отметил путин, цивилизованный мир кичится тем, что смог в 1991 году расколоть СССР. Поэтому теперь есть шансы поделить россия на множество областей, которые будут враждовать между собой. В кремле угрожают ядерным оружием. Диктатор не был бы собой, если бы не пробовал шантажировать весь мир. Мол, россия, если целостности ее территории будет что-то угрожать, будет использовать все имеющиеся у нее средства. И это, убеждает путин, – не блеф. Заметим, что накануне подобное заявление озвучил Дмитрий Медведев.

Интересно, что хоть "потёр нет", россия планирует отправлять на войну еще больше пушечного мяса. А это уже никак не совпадает со статистикой, приведенной выше. Зачем же дополнительно набирать военных, если все под контролем?

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