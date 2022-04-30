Будем штурмовать Днепропетровскую область, подтянулись самолеты, – новый перехват оккупанта

Недавний перехват разговора российского оккупанта, обнародованный ГУР, еще раз доказал, что мародерство, – основная деятельность тамошних солдат.

Кроме того, сообщает разведка, в нем российские военнослужащие открыто делятся планами по продвижению на востоке Украины.

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Штурм Днепропетровщины и доказательства преступлений: перехват разговора оккупанта

В перехваченном разговоре солдат Руслан, мобилизованный с территории так называемой ДНР, подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал, что в ближайшее время планируется новое наступление.

Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация,

– информирует он жену.

Кроме этого, оккупант хвалится новым украденным имуществом.

"Сегодня одну штуку интересную промутили. Сп**дили семь солнечных батарей. Промышленных, больших", – рассказывает он. Однако для чего им батареи мародер не говорит.

Их настроение несколько меняется, когда разговор доходит до обсуждения текущей ситуации. Руслан расстроен, что после трех месяцев войны ему не удалось вернуться домой и добавляет, что ориентировочная дата окончания службы – это конец августа – начало сентября.

Оккупанты воруют солнечные батареи и жалуются на большие потери: новый перехват разговора

Его жена жалуется, что с мая ей не будут выплачивать зарплату воспитательницы детсада. Якобы персонал и так кормят и снабжают хозяйственными товарами. Муж уверяет, что скоро все изменится

"У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили", – успокаивает супругу оккупант.

Интересно, что ни муж, ни его жена никак не осуждают войну и массовые убийства.

Циничность и трусость: что известно об оккупантах из последних перехватов

Ранее СБУ опубликовала разговор россиян, в котором говорится о ротации их сил. Оккупанты говорят, что после доукомплектации целые части отказываются ехать на войну.

Кроме того, служба обнародовала перехват, в котором захватчики обсуждали "спортивное развлечение" – то, как они на танках переезжали легковые автомобили украинцев.

Еще в одном разговоре фигурирует житель оккупированной Луганской области. В беседе с женой он вспоминает о том, как его "товарищи" жестоко убили украинскую женщину за то, что ее брат якобы в "Азове".

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