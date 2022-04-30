Крім того, повідомляє розвідка, у ньому російські військовослужбовці відкрито діляться планами щодо просування Сходом України.

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Штурм Дніпропетровщини та докази злочинів: перехоплення розмови окупанта

У перехопленій розмові солдат Руслан, мобілізований з території так званої "ДНР", підрозділ якого дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області, розповів, що найближчим часом планується новий наступ.

Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація,

– інформує він дружину.

Окрім цього, окупант хвалиться новим вкраденим майном.

"Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Спі***ли сім сонячних батарей. Промислових, великих", – розповідає він. Проте для чого їм батареї мародер не зазначає.

Їхній настрій дещо змінюється, коли розмова заходить до обговорення поточної ситуації. Руслан засмучений, що після трьох місяців війни йому не вдалося повернутися додому та додає, що орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня – початок вересня.

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Його дружина скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплатню виховательки дитсадка. Мовляв, персонал і так годують та забезпечують господарськими товарами. Чоловік запевняє, що скоро все зміниться

"У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили", – заспокоює дружину окупант.

Цікаво, що ані чоловік, ані його дружина жодним чином не засуджують війну та масові вбивства.

Цинічність та боягузтво: що відомо про окупантів з останніх перехоплень

Раніше СБУ опублікувала розмову росіян у якій йдеться про ротацію їхніх сил. Окупанти говорять, що після доукомплектації цілі частини відмовляються їхати на війну.

Крім того, служба оприлюднила перехоплення, у якому загарбники обговорювали "спортивну розвагу" – те, як вони на танках переїжджали легкові авто українців.

Ще у одній розмові фігурує мешканець окупованої Луганщини. У бесіді з дружиною він згадує про те, як його "товариші" жорстоко вбили українську жінку за те, що її брат начебто в "Азові".

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