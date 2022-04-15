Будем смотреть на техническую сторону, - Венедиктова допустила вероятный обмен Медведчука

Генпрокурор Ирина Венедиктова допускает обмен Медведчука на наших пленных. Однако еще неизвестно, захотят ли россияне и согласится ли сам кум Путина.

Если гражданин Украины дает согласие на обмен, то он возможен, отметила Венедиктова в эфире телемарафона.

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Должен ли быть Медведчук осужден перед обменом

Венедиктова отметила, что будут считаться с технической стороной. Посмотрят, как будет двигаться дело. В частности, согласится ли Медведчук и Россия на такой обмен.

Задержание Медведчука: что известно

СБУ провела спецоперацию по задержанию Медведчука 12 апреля. Кум Путина был задержан в военной форме ВСУ, когда он пытался уехать из Киевщины.

Политик скрывался 47 дней. Спецслужбы говорят, что он должен был пересечь украинскую границу и попасть на территорию Приднестровья.

Владимир Зеленский предположил, что Медведчука могут обменять на пленных украинцев.

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