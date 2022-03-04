Будем сражаться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы – воины света, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что мы – украинцы – будем сражаться, потому что мы воины света. Сегодня никто не сможет сказать, что эта реплика – пафос.
Граждане Украины в любой ситуации вдохнут полной грудью, чтобы сказать: "Вон с нашей земли". Об этом глава государства сообщил во время своего обращения к нации 4 марта.
Читайте также Слабый и растерянный, – Зеленский жестко раскритиковал саммит НАТО
Даже в полной темноте мы видим правду и будем сражаться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы воины света,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что сегодня никто на Земле не сможет сказать, что эта реплика – пафос.
Зеленский обратился к народу Украины: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!