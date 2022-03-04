Будем сражаться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы – воины света, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что мы – украинцы – будем сражаться, потому что мы воины света. Сегодня никто не сможет сказать, что эта реплика – пафос.

Граждане Украины в любой ситуации вдохнут полной грудью, чтобы сказать: "Вон с нашей земли". Об этом глава государства сообщил во время своего обращения к нации 4 марта.

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Даже в полной темноте мы видим правду и будем сражаться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы воины света,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня никто на Земле не сможет сказать, что эта реплика – пафос.

Зеленский обратился к народу Украины: смотрите видео

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