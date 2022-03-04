Громадяни України у будь-якій ситуації вдихнуть на повні груди, щоб сказати: "Геть з нашої землі". Про це глава держави повідомив під час свого звернення до нації 4 березня.

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Навіть у повній темряві ми бачимо правду і будемо битися, поки не потемніє у наших очах, бо ми воїни світла,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні ніхто на землі не зможе сказати, що ця репліка – пафос.

Зеленський звернувся на народу України: дивіться відео

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