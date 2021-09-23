Будем терпеливы, – премьер Австралии заявил, что после скандала не может связаться с Макроном
Источник:Интерфакс
После срыва договора на поставку Австралии французских подводных лодок отношения между странами стали несколько напряженными. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон даже пожаловался, что не может связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом Моррисон сказал журналистам в Вашингтоне после встречи с американскими законодателями.
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Он отметил, что его попытки организовать беседу пока не увенчались успехом.
Да, мы пытались. И возможностей для такого телефонного звонка пока нет. Но мы будем терпеливы,
– добавил австралийский премьер.
В то же время 22 сентября состоялась телефонная беседа Макрона и президента США Джо Байдена. После этого политики распространили совместное заявление, в котором говорится, что они согласились с необходимостью вести открытые консультации среди союзников по вопросам стратегической важности.
Моррисон отметил, что "ждет с нетерпением" возможности для "аналогичной дискуссии" между Австралией и Францией.
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Что известно о контракте с Францией
- США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS.
- В рамках этого пакта Вашингтон и Лондон пообещали помочь Канберре создать собственный атомный подводный флот.
- Из-за этого Австралия расторгла уже подписанный контракт с Францией о поставках 12 субмарин с обычными двигателями стоимостью 56 миллиардов евро.
- В то же время Франция заявила о "серьезном подрыве доверия" со стороны Австралии.