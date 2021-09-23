Про це Моррісон сказав журналістам у Вашингтоні після зустрічі з американськими законодавцями.

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Він зазначив, що його спроби організувати бесіду поки не увінчалися успіхом.

Так, ми намагалися. І можливостей для такого телефонного дзвінка поки немає. Але ми будемо терплячі,

– додав австралійський прем'єр.

Водночас 22 вересня відбулася телефонна бесіда Макрон і президент США Джо Байден. Після цього політики поширили спільну заяву, в якій мовиться, що вони погодилися з необхідністю вести відкриті консультації серед союзників з питань стратегічної важливості.

Моррісон наголосив, що "чекає з нетерпінням" можливості для "аналогічної дискусії" між Австралією та Францією.

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