Будем укреплять оборону, – президент Тайваня ответила на заявление Китая о "воссоединении" стран
Источник:The Guardian
Глава Китая Си Цзиньпин заявил о мирном воссоединении Тайваня с Китаем. Президент Тайваня Цай Инвэнь сообщила, что остров и в дальнейшем будет укреплять военную оборону и не планирует подчиняться Пекину.
В Тайване 10 октября отмечают национальный день острова. Цай Инвэнь на праздновании подчеркнула, что будущее "должно решаться в соответствии с волей тайваньского народа".
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"Продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать решимость защищать себя, чтобы никто не смог заставить Тайвань пойти тем путем, который наметил нам Китай", – сказала руководительница Тайваня.
"Не будем действовать необдуманно, но не должно быть абсолютно никаких иллюзий относительно того, что тайваньский народ гнется перед давлением", – добавила она.
Китай хочет превратить Тайвань в провинцию
Цай Инвэнь подчеркнула, что Китай не заинтересован в демократическом образе жизни Тайваня, или суверенитете его 23 миллионов жителей. Коммунистическая партия Китая стремится превратить Тайвань в отдельную провинцию.
Пекин не исключает применение силы. Президент КНР Си Цзиньпин заявил, что хочет "исторически воссоединиться" с Тайванем.
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Что известно об отношениях Тайваня и Китая
- Во время гражданской войны в 1940 годах Китай и Тайвань разделились. Впоследствии Пекин ограничивал международную деятельность Тайваня.
- Тайвань позиционирует себя как независимую территорию с конституцией, вооруженными силами и руководителями. Однако Тайвань признали всего несколько стран.
- Минобороны Тайваня заявило, что 2 октября состоялось крупнейшее в истории вторжение Военно-воздушных китайских сил в зону противовоздушной обороны острова. В общем заметили 38 самолетов.
- США призвали Китай прекратить военные действия в отношении Тайваня.